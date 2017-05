​India: O fetita de 10 ani cere in justitie sa i se permita avortul, dupa ce a fost violata de tatal sau vitreg

Copilul, pe care mama sa il lasa frecvent acasa in timp ce mergea sa lucreze la un santier de constructii, a povestit ca a fost violata in mod repetat. Tatal vitreg a fost arestat.Cand copilul a semnalat violurile, intervalul de 20 de saptamani in care interuperile voluntare de sarcina nu sunt autorizate decat daca viata mamei sau a copilul este in pericol, fusese depasit."Am sesizat tribunalul competent pentru a cere ordonarea unui avort", a explicat Pankaj Nain, seful politiei din districtul Rohtak, in statul Haryana.In ultimele luni, cea mai inalta instanta indiana a fost sesizata de mai multe femei, inclusiv victime ale violurilor sau ale traficului de fiinte umane, sa autorizeze avortul dupa depasirea intervalului legal de 20 de saptamani.Aparatorii drepturilor femeilor pledeaza pentru prelungirea acestui interval la 24 de saptamani.In 2015, Curtea suprema a permis unei adolescente de 14 ani, care fusese violata, sa avorteze.India are un trist bilant in materie de violuri. In 2012, o femeie a fost violata in grup in New Delhi, aruncand o lumina cruda asupra violentelor suferite de femei in aceasta tara cu 1,25 miliarde de locuitori.Doar in capitala, 2.199 de violuri au fost semnalate in 2015, respectiv o medie de sase pe zi.Aproape 40.000 de violuri sunt reclamate in fiecare an in India, dar numarul lor este in realitate mult mai mare, victimele preferand sa pastreze tacerea de teama de a fi stigmatizate.