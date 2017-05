Esec in formarea guvernului de coalitie din Olanda din cauza neintelegerilor privind imigratia

"Am incercat totul in vederea reducerii divergentelor, iar ele s-au micsorat... dar nu am reusit", a declarat pentru presa Edith Schippers, o reprezentanta politica insarcinata cu supervizarea negocierilor.Negocierile se desfasoara intre Partidul Liberal (VVD) al premierului Mark Rutte, care s-a clasat pe primul loc, cu 33 de mandate in alegerile legislative de la 15 martie, si alte trei partide, inclusiv crestin democratii din cadrul CDA (19 mandate) si progresistii din cadrul D66 (tot 19 mandate).Insa, pentru a obtine majoritatea in Camera, care are 155 de mandate, negociatorii i-au inclus din partea stanga a esicherului pe ecologistii din cadrul GroenLinks, al caror tanar lider Jesse Klaver a crescut cu patru mandate reprezentarea, la 14, si despre care analistii afirma ca se indoiesc ca ar fi inclinat sa accepte un compromis.Problema imigratiei s-a dovedit principalul obstacol, pe langa divergente cu privire la modificarile climatice si nivelul veniturilor.In cazul unui acord, coalitia ar fi dispus de o majoritate confortabila de 85 de mandate, impotriva celor 20 de mandate ale partidului antiislam si antieuropean al lui Geert Wilders, cel mai important din opozitie.Geert Wilders si-a exprimat satisfactia fata de acest esec intr-un mesaj postat pe Twitter."O veste foarte buna. Fara GroenLinks", a scris el, adaugand ca partidul sau ramane "deplin disponibil".Mark Rutte, care s-a angajat sa nu coopereze cu Geert Wilders, chiar daca partidul sau a obtinut al doilea scor in alegeri, ar urma acum sa se indrepte catre partide mici, inclusiv Uniunea crestina, ceea ce, in cazul unui acord, i-ar aduce o majoritate de 76 de mandate.