O noua teorie a conspiratiei ce o are in prim-plan pe cantareata Avril Lavigne: pe Twitter se vehiculeaza ca aceasta ar fi moarta de mai bine de un deceniu

Randurile scrise de acesta au fost repostate de aproape un sfert de milion de ori. Autorul acestei postari sustine ca Avril Lavigne s-ar fi sinucis in anul 2003, atunci cand bunicul artistei s-ar fi stins din viata.Cea mai noua teorie sugereaza ca presupusa moarte a avut loc atunci cand cariera sa se bucura de un succes imens si ca de catre compania de discuri a artistei a fost angajata o femeie care ar putea fi copia fidela a lui Lavigne, Melissa Vandella, recrutata pentru a o inlocui in fata paparazzilor.Asemenea zvonuri potrivit carora artista ar fi decedat au aparut de mai multe ori in ultimii ani, cel mai recent fiind cel in care se presupunea ca ar fi fost ucisa intr-un accident de snowboard.