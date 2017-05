Italia va da o lege care nu le va permite scolarilor nevaccinati corespunzator sa invete in scolile de stat

Acest lucru vine ca raspuns vizavi de o epidemie brusca de rujeola care s-a raspandit. In comparatie cu aprilie 2016, incidenta rujeolei in Italia a fost de cinci ori mai mare in acest an si nu prezinta niciun semn de incetinire. Lorenzin sustine ca este vorba despre "o situatie de urgenta".Incepand cu anul 2016, in Australia a fost initiata politica "No Jab, No Pay", ceea ce semnifica faptul ca daca parintii refuza sa-si vaccineze copiii, beneficiile de care acestia din urma ar avea parte se anuleaza. In consecinta, cu 200.000 de copii in plus sunt acum imunizati, iar rata medie de vaccinare in tara a crescut la 92,2%.In acest an, Australia a anuntat ca va implementa o politica care impiedica copiii nevaccinati sa studieze in centrele prescolare sau de zi. Aceasta este, in esenta, ceea ce intentioneaza si Italia sa faca acum.