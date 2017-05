Lansarea unui cartier general militar al UE, amanata dupa veto-ul Marii Britanii

"Acest centru de comanda va veni, intrebarea este cand", a afirmat luni dimineata secretarul german de stat pentru Afaceri externe, Michael Roth, la sosirea la reuniunea lunara a sefilor diplomatiei din Uniunea Europeana, la Bruxelles.Potrivit mai multor diplomati, ministrii Afacerilor externe din UE se vor multumi luni sa constate ca "asteapta stabilirea efectiva, pe termen scurt, a unei capacitati militare de planificare si conducere in cadrul statului major militar al UE la Bruxelles".Initial, exista ambitia lansarii unui embrion de cartier general militar european, limitat pentru acest stadiu la comanda simultana a trei operatiuni non-combat ale UE in Mali, Somalia si Republica Centrafricana.Dar termenul de "Cartier General Operational" folosit pentru desemnarea acestei unitati, unde vor lucra circa 30 de persoane, a starnit nemultumirea britanicilor, pentru care NATO, unde SUA joaca un rol primordial, trebuie sa ramana unica instanta de aparare comuna.Europenii au consimtit sa abandoneze aceste termen, dar blocajul persista luni dimineata.Ministrul britanic de externe, Boris Johnson a relativizat acest nou episod al unei dispute istorice."Intelegem importanta vitala pentru prietenii nostri, tarile europene, de a lucra impreuna pentru intarirea apararii noastre", a spus el."Daca doresc sa se uneasca (...) prin alte proiecte, nu dorim sa-i impiedica, ci doar sa lucram asupra limbajului pentru a fi siguri ca totul e facut bine", a argumentat el.Inalta reprezentanta a UE, Federica Mogherini, s-a declarat "mandra" atunci cand cei 28 si-au dat acordul de principiu, la inceputul lui martie, pentru crearea acestui embrion de cartier general militar european, reamintind "diviziunea" istorica a europenilor in acest domeniu, in special din cauza refuzului categoric al Londrei de a intari Europa Apararii.Aceasta "capacitate militara de planificare si conduita in cadrul statului major al UE la Bruxelles" (circa 30 de angajati) ar urma sa centralizeze comandamentele a trei operatiuni non-combatante ale europenilor in Mali, Somalia si Republica Centrafricana. Operatiunile au ca scop antrenarea, formarea si consilierea armatelor acestor tari.In 6 martie, britanicii au aprobat, alaturi celelalte 27 de tari, principiul crearii acestui embrion de cartier general, care face parte din ansamblul masurilor avute in vedere de UE pentru intarirea cooperarii in materie de aparare.