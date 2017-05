Cine este Edouard Philippe, premierul desemnat de Emmanuel Macron / Pasionat de mic de politica, este un apropiat al lui Alain Juppe

Edouard Philippe, nominalizat luni prim ministru de Emmanuel Macron, s-a nascut la Rouen in 1970. Intr-un interviu pentru Le Point , marturiseste ca politica, "istoria in curs de a fi facuta", l-a atras de mic copil, cand adora sa priveasca alaturi de tatal sau emisiunile politice.A studiat dreptul la Sciences po si apoi Ena, dupa care s-a alaturat Consiliului de Stat, unde a redactat note pentru candidatul la prezidentiale Jacques Chirac.Avid de angajament politic, acesta face, cum scrie Le Point, face "turul vocilor grele ale politicii". Oportunitatea ii apare in 2001, atunci cand se intalneste cu Antoine Rufenacht, primar al Le Havre, si intra in echipa municipala. Dupa un esec la alegerile din 2002, Edouard Philippe nu abandoneaza si construieste timp de doi ani noul partid de dreapta, UMP, si se apropie de Alain Juppe, potrivit Le Figaro Urmeaza o prima perioada in sectorul privat, in cadrul unui cabinet american de avocatura, si scrierea unei carti despre campaniile electorale.Revine insa in zona lu Alain Juppe, care il numeste consilier in ministerul Ecologiei, dupa alegerea lui Sarkozy.Din nefericire, primarul de Bordeaux nu reuseste sa intre in Adunarea Generala si trebuie sa paraseasca schipa guvernamentala. La randul sau, Edouard Philippe pleaca din nou in zona privata, la Areva.Apoi este ales consilier general de Seine-Maritime, dupa care castiga primaria din Le Havre in 2010, in urma demisiei mentorului sau Antoine Rufenacht. Dupa care cariera sa decoleaza: primarul intra in 2012 in Adunarea nationala. Este reales din primul tur, in 2014, la primarie si devine purtatorul de cuvant al lui Alain Juppe la alegerile primare ale dreptei in noiembrie 2016.Pe plan politic, arata Le Figaro, Edouard Philippe aduce o anume sensibilitate de dreapta, reformatoare, cea pe care Emmanuel Macron vrea sa o atraga in echipa sa.