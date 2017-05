Conservatorii Theresei May conduc in sondajele de opinie

Theresa May

Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May are un avantaj de 20 de puncte procentuale in fata Partidului Laburist, cu mai putine puncte decat saptamana trecuta, insa se mentine la o distanta considerabila, arata un sondaj ICM, informeaza Reuters.





Potrivit unui sondaj de opinie cerut de The Guardian, 48% dintre alegatori ar vota pentru conservatori, in timp ce 28% dintre voturi s-ar orienta catre Partidul Laburist.





Liberal-democratilor le-ar reveni 10% dintre voturi, iar Partidului Independent doar 6%.