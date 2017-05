Vladimir Putin neaga orice implicare in atacul cibernetic WannaCry

"Rusia nu are absolut nicio legatura cu virusul informatic" la originea atacului care a infectat zeci de mii de computere din Rusia pana in Spania, Mexic, China si Australia, a afirmat presedintele rus, intr-o conferinta sustinuta la Beijing.SUA au acuzat in mai multe randuri Rusia de ingerinta in alegerile prezidentiale americane, afirmand ca hackeri rusi au piratat mailurile candidatei democrate Hillary Clinton. Acuzatiile au fost respinse de Rusia.La finele lui aprilie, un raport al companiei nipone de securitate cibernetica Trend Micro a afirmat ca miscarea candidatului la prezidentialele franceze Emmanuel Macron, devenit ulterior presedinte, a fost tinta unei tentative de phising posibil din partea unei grupari rusesti. Purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a engat orice implicare ruseasca."Se cauta in continuare vinovati acolo unde nu sunt", a afirmat luni Putin, reamintind ca potrivit Microsoft "serviciile speciale americane sunt sursa primara a virusului".Societatea Kaspersky a afirmat la randul sau ca softul incriminat a fost publicat in aprilie de grupul de hackeri "Shadow Brokers", care afirma ca a descoperit o falie de securitate in documente furate de la NSA."Anul trecut, am propus partenerilor nostri americani sa lucram impreuna in chestiuni de securitate cibernetica si chiar sa incheiem acorduri interguvernamentale pe acest subiect, dar propunerea noastra a fost refuzata", a adaugat el.Acum, "cand stim ca un duh scapat din sticla (...) se poate intoarce impotriva creatorilor sai", "este necesar ca problema sa fie abordata imediat la un nivel politic serios", a mai spus Vladimir Putin.