Alegeri regionale NRW, rezultate oficiale provizorii: CDU castiga cu 33%

SPD a iesit pe locul doi, cu 31,2% din voturi (-7,9% fata de 2012). A treia forta politica in land devine FDP, liberalii atingand 12,6%, urmati de AfD, cu 7,4% - pentru prima data in Parlamentul NRW- si Verzi, cu 6,4%.Partidul Stangii (Die Linke), cu 4,9%, nu trece pragul electoral.In urma acestor rezultate, repartizarea mandatelor in Parlament este urmatoarea: CDU - 72, SPD - 69, FDP - 28, AfD - 16, Verzii - 14.Pentru o majoritate absoluta, e nevoie de 91 de mandate. Teoretic, sunt posibile doua tipuri de coalitii de guvernamant, CDU cu FDP si CDU cu SPD, constelatiile tripartinice fiind excluse prin declaratiile electorale ale conducerilor unora dintre partidele candidate.Participarea la vot a fost, cu 65,2%, net superioara celei din 2012, cand au votat 59,6 % dintre cetatenii cu drept de vot.