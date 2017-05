​Vladimir Putin cere stoparea intimidarii Coreii de Nord si cere o solutie pasnica

"Suntem categoric impotriva extinderii clubului puterilor nucleare, inclusiv in beneficiul Coreii de Nord (...). Suntem impotriva si consideram (acest tir) drept contraproductiv, daunator si periculos", a spus Putin, intr-o conferinta de presa sustinuta la Beijing.Dar "trebuie incetata intimidarea Coreii de Nord si gasita o solutie pasnica pentru a rezolva aceasta problema", a subliniat el.Coreea de Nord a lansat duminica o racheta balistica, sfidand apelurile internationale contra programului sau de inarmare.Racheta a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong.