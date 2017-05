Racheta lansata duminica de Coreea de Nord poate transporta focoase nucleare

Coreea de Nord a spus, luni dimineata, ca racheta testata duminica este capabila sa transporte o focoasa nucleara mare, transmite CNN.





Liderul Coreei, Kim Hong Un, a supravegheat personal lansarea rachetei Hwasong-12, care a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong.





Testul a avut drept scop "verificarea specificatiilor tactice si tehnologice ale noilor rachete balistice, care sunt capabile sa transporte focoase nucleare mari si puternice".





De asemenea, regimul nord-coreean a avertizat Statele Unite sa nu ii provoace, intrucat "atat continentul american, cat si operatiunile din Pacific" sunt in raza de actiune a rachetelor balistice lansate de Phenian.