Emmanuel Macron a purtat la investire un costum de 450 de euro

Notabil este insusi faptul ca echipa noului sef al statului francez a dezvaluit pretul costumului lui Macron, iar tinuta Louis Vuitton noii Prime Doamne Brigitte Macron i-a fost imprumutata acesteia de celebra casa de moda, adauga agentia Reuters, citata de Agerpres.Fostul favorit al cursei prezidentiale, Francois Fillon, a fost serios afectat in timpul campaniei de un scandal de coruptie in care s-a facut referire intre altele la un cadou primit de Fillon de la un prosper om de afaceri sub forma a doua costume la comanda in valoare de circa 13.000 de euro.Fostul presedinte conservator francez Nicolas Sarkozy (2007-2012) a fost poreclit "presedintele Bling-Bling", iar predecesorul lui Macron la Elysee, Francois Hollande - care se autointitulase "un presedinte normal" - a fost criticat pentru ca-si platea frizerul cu aproape 10.000 de euro pe luna.