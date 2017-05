Austria: Ministrul de externe a preluat conducerea Partidului Popular Conservator/ In toamna sunt asteptate alegeri parlamentare anticipate

Kurz, in varsta de 30 de ani, este considerat a fi cea mai buna sansa a partidului de a-si imbunatati ratingurile si de a depasi partidul de extrema dreapta, Partidul Libertatii, care se afla pe primul loc in sondajele de opinie, urmat de social-democratii cancelarului Christian Kern. Acesta a cerut deja alegeri anticipate, care, in opinia lui Kern, sunt inevitabile.Ministrul de externe din Austria si noul lider conservator, Sebastian Kurz, se vor intalni luni cu cancelarul Christian Kern, unde se asteapta sa fie propuse de comun acord alegerile parlamentare anticipate, a declarat Kurz, citat de Reuters."Ma voi intalni maine cu cancelarul Christian Kern si cu presedintele (Alexander) Van der Bellen si voi sugera (n.r.: alegeri anticipate)", a declarat acesta, in cadrul unei conferinte de presa."Din punctul meu de vedere, primul pas trebuie sa constea in a ajunge la o decizie comuna in favoarea alegerilor anticipate", a mai spus el, adaugand ca doreste ca alegerile sa aiba loc dupa ce se termina vara.