VIDEO Emmanuel Macron promite la investire sa restaureze "increderea" si sa "refondeze" UE

"Francezii au ales speranta si spiritul de cucerire", a spus cel mai tanar presedinte al Republicii ales vreodata in Franta, in varsta de 39 de ani, stabilind directia unei presedintii in cursul careia nu intentioneaza sa "cedeze nimic"."Vreau sa le redau francezilor increderea in ei, de prea mult timp slabita", a insistat el pe un ton grav, in primul sau discurs in calitate de sef al statului, cu "certitudinea intima ca putem scrie impreuna una dintre cele mai frumoase pagini ale istoriei noastre".In aceasta ceremonie solemna, in Sala de festivitati a Palatului Elysee, Emmanuel Macron a subliniat de asemenea "rolul imens" al Frantei, care trebuie "sa corecteze excesele cursului lumii si sa vegheze la libertate".In prima sa deplasare in calitate de sef de stat, el a vizitat duminica militari francezi raniti in operatiuni, la Spitalul Militar Percy de Clamart, in apropiere de Paris. A urmat apoi o receptie la Primaria Parisului.Inca de luni, Emmanuel Macron isi va numi premierul - un post in legatura cu care circula numele lui Edouard Philippe, primarul-deputat LR (Les Republicains) din Havre -, inainte sa plece la Berlin.In vederea relansarii axei franco-germane, el a ales aceasta destinatie in prima sa deplasare in strainatate si l-a ales drept consilier diplomatic pe actualul ambasador al Frantei in Germania, Philippe Etienne, in varsta de 61 de ani.Fostul sau director de cabinet la Bercy, Alexis Kohler, in varsta de 44 de ani, a fost numit secretar general la Elysee.Aceasta zi de investire a inceput dupa ce seful de stat ales a traversat pe covorul rosu curtea de onoare a Palatului Elysee in fata unui detasament al Garzii republicane, foarte incet si solemn, la fel cum s-a dus la Piramida de la Luvru in seara victoriei.El a fost intampinat in capatul treptelor palatului de presedintele in exercitiu Francois Hollande, care s-a abtinut sa-l imbratiseze, zambind.Emmanuel Macron a fost precedat cu zece minute de catre sotia sa Brigitte, in varsta de 64 de ani.Cei doi presedinti au discutat timp de o ora, mult mai mult decat jumatatea de ora prevazuta. Acesta este momentul in care presedintele in exercitiu i-a transmis secrete de stat, incepand cu codurile armei nucleare.Apoi Emmanuel Macron l-a insotit pe Francois Hollande, mai in varsta decat el cu 20 de ani, pana la masina si l-a aplaudat inainte sa paraseasca curtea de onoare. El nu a repetat, astfel, gafa lui Hollande care, in 2012, i-a intors spatele, fara sa astepte sa plece, lui Nicolas Sarkozy.Anterior, Laurent Fabius, presedintele Consiliului Constituional, a proclamat rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale si a pronuntat cuvintele investirii."In acest moment precis va preluati functiile", a spus el, inainte sa-i aduca un omagiu personal.Apoi Emmanuel Macron a fost ridicat la demnitatea de mare cruce a Legiunii de Onoare, dupa care i s-a prezentat marele Colan de maestru al Legiunii de Onoare.Intre cei 300 de invitati ai acestei investiri s-au aflat reprezentanti ai corpurilor constituante - Consiliului Constitutional, birourilor Adunarii Nationale si Senatului, Curtii de Casatie -, reprezentanti ai partenerilor sociali, laureati ai premiului Nobel si aproximativ 100 de apropiati, in principal din familia sa si a sotiei sale.Intre invitati s-au aflat de asemenea aproximativ zece membri de la inceputul miscarii En Marche! - Richard Ferrand, Christophe Castaner, Renaud Dutreil, Gerard Collomb, Sylvie Goulard sau Francois Patriat - dar si numeroase personalitati, intre care Nathalie Kosciuscko-Morizet, Pierre Gattaz sau Elisabeth Guigou.Emmanuel Macron l-a invitat de asemenea pe partenerul lui Corinne Erhel, deputata din Cotes-d'Armor care a decedat pe 5 martie, la ultimul miting din campanie, pe cel al lui Xavier Jugele, politistul ucis pe 20 aprilie pe Champs-Elysees intr-un atac jihadist - si caruia i-a adus ulterior un omagiu, oprindu-se la locul in care a fost asasinat.Mama unei activiste En Marche! moarta in masina, in campanie, la varsta de 28 de ani, a fost de asemenea prezenta.Ceremonia a continuat in gradinile Elysee, unde noul presedinte a trecut in revista trupele, iar 21 de lovituri de tun au fost trase de pe Esplanada Invalizilor, pe celalalt mal al Senei.Apoi Emmanuel Macron a iesit prin Grille du Coq, la capatul parcului, pentru a se duce singur pe Champs-Elysees, la bordul unui jeep militar pana in Place de l'Etoile, escortat de motociclisti si cavaleri din Garda Republicana.Potrivit traditiei, el a reaprins flacara de pe Mormantul Soldatului Necunoscut, sub Arcul de Triumf, pe o ploaie torentiala, care aminteste de cea din urma cu cinci ani, de la ceremonia de investire a lui Hollande.Aproape 1.500 de politisti si jandarmi au fost mobilizati, iar nervii le-au fost pusi la incercare de prima baie de multime a noului locatar de la Elysee pe Champs-Elysees.La randul sau, Francois Hollande s-a dus la sediul Partidului Socialist (PS), pe Rue de Solferino, la fel cum a facut in 1995 Francois Mitterrand, dupa care a luat masa, intr-un restaurant parizian, impreuna cu apropiatii sai.