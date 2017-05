Nicola Sturgeon: Scotia trebuie sa aiba optiunea de a se exprima asupra independentei sale la finalul Brexit-ului

Intr-un interviu la BBC, Sturgeon a facut apel la alegatori sa sustina formatiunea sa, Partidul National Scotian, la alegerile din 8 iunie, pentru a-i intari mandatul si pentru a garanta ca vocea Scotiei este auzita in negocierile privind Brexit."Pentru mine intrebarea e daca, la capatul procesului privind Brexit-ul, va avea Scotia o optiune in ce priveste viitorul sau", a spus Sturgeon. "La finalul procesului privind Brexit-ul, cred ca cetatenii Scotiei ar trebui sa aiba optiunea de a se exprima in legatura cu viitorul lor", a adaugat ea.