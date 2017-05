VIDEO Mii de manifestanti la Moscova impotriva unui plan de urbanism care prevede mutarea a sute de mii de locuitori

"Nu distrugerilor", "cartierul nostru se opune expulzarilor", se putea citi pe pancarte purtate de multimea adunata in centrul Moscovei, care scanda "Jos labele de pe Moscova!".Politia a numarat 5.000 de manifestanti, iar organizatorii 30.000.La randul ei, organizatia independenta Contorul Alb a anuntat trecerea a aproape 20.000 de oameni prin punctele de acces - o mobilizare de amploare rara impotriva autoritatilor.Opozantul Aleksei Navalnii s-a dus la fata locului, dar a fost scos de politie in afara perimetrului mitingului impotriva proiectului primarului Serghei Sobianin - un fost director de cabinet al lui Vladimir Putin - de a demola peste 4.000 de imobile datand din perioada sovietica."Eu traiesc intr-un cartier linistit si verde, impreuna cu prietena mea, iar acum ei vor sa ne expulzeze catre un cartier mai putin prestigios, in timp ce imobilul nostru este in continuare solid si ar fi putut sa mai tina inca mult timp", a declarat pentru AFP Pavel Kuznetsov, in varsta de 38 de ani."Planul de renovare incalca Constitutia, lasati-ne imobilele!", a subliniat Svetlana Ilina, in varsta de 59 de ani. "Asta este in folosul promotorilor imobiliari si autoritatilor, care vor incasa comisioane enorme".Numite "hruscevki", deoarece au fost construite in epoca in care Nikita Hrusciov conducea Uniunea Sovietica, in anii '50 si '60, aceste imobile sunt emblematice la Moscova, dar si in foarte multe orase rusesti, in care au permis solutionarea crizei locuintelor cu care se confrunta tara la vremea respectiva.Primaria Moscovei, sustinuta de Kremlin, vrea sa inlocuiasca mii de edificii cu putine etaje, deoarece constructiile inalte permit oferirea de locuinte mai multor familii, intr-o capitala cu 12 milioane de locuitori in care lipseste spatiul.