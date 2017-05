Alegeri regionale in Renania de Nord-Westfalia cu efect de semnal: cine castiga - foarte probabil va da in toamna noul cancelar german

Corespondenta din Germania

Alegerile pentru Landtag din NRW sunt numite „micile alegeri federale“, nu doar datorita numarului mare de votanti din landul vestic german, care reprezinta peste o cincime din totalul cetatenilor cu drept de vot din Germania.Efectul NRW s-a resimtit in 1995, cand social-democratii au castigat la Düsseldorf, iar trei ani mai tarziu, coalitia SPD/Verzi l-a dat jos pe cancelarul Helmut Kohl (CDU). Acelasi efect s-a resimtit in 2005, cand CDU a preluat puterea in NRW, pentru ca apoi s-o ia si la Berlin.Traditional, NRW este un land social-democrat. SPD-ul e la putere din 1966, cu o singura intrerupere pe perioada unei legislaturi, de cinci ani. Acum, social-democratii au neaparata nevoie de o victorie, pentru a atenua doua infrangeri din 2017, la alegerile din doua landuri mai mici.In Saarland, alegerile din martie au decis in favoarea CDU, care a luat 40,7% din voturi, in timp ce SPD a cazut la 29,6%. In Schleswig-Holstein, la alegerile regionale de saptamana trecuta, CDU a castigat cu 32% (dand si premierul de land), iar SPD a atins doar 27,2% din preferintele electoratului din landul nordic.Vorbim de votul a cca 3 milioane de oameni, insa aceste rezultate au fost suficiente ca sa franeze „efectul Schulz”, care parea a revitaliza SPD-ul si a anima, pana de curand, o mare parte din electoratul german.Martin Schulz, candidatul SPD la alegerile parlamentare din toamna si contracandidat al cancelarului crestin-democrat in functie, Angela Merkel, a pornit in forta la inceputul anului, pentru ca, recent, partidul sau sa inregistreze infrangeri. De aceea, el trebuie sa puncteze in NRW, pentru a da un semnal pozitiv, in vederea alegerilor generale din septembrie.Sondajele de opinie anunta „o cursa umar la umar”. Candidatul crestin-democrat, Armin Laschet (56 de ani), era cotat cand inaintea, cand in spatele Hannelorei Kraft (55 de ani), premierul SPD-ist al NRW. Verzii sunt cotati in puternica scadere fata de cele 11,3% din 2012, ajungand in prognoze la 6-7%.Liberalii (FDP) ar putea urca de la 8,6% in 2012 la un procent cu doua cifre. Alternativa pentru Germania (AfD) si Stanga (die Linke) pot spera sa intre in parlamentul regional, de la care Partidul Piratilor pare sa-si ia, la alegerile prezente, ramas-bun.Temele centrale ale campaniei electorale actuale au fost securitatea interna, educatia si transporturile. Guvernul de land, social-democrat, a trebuit sa dea seama in cazul teroristului Anis Amri, precum si al incidentelor din noaptea de Revelion 2016, de la Köln. Senzatia de nesiguranta a populatiei a fost exploatata electoral de CDU, care a scos chiar si un afis pe care scrie: „Nu ma mai simt aici in siguranta”. Prin insusirea acestei tematici, CDU a „taiat aripile” populistilor de la AfD.In problema educatiei, CDU a reprosat guvernului regional ros-verde un bilant slab, cu absenteism scolar ridicat si multe probleme de incluziune, in timp ce, la nivel federal, guvernul a alocat 200 de miliarde euro mai mult pentru educatie, dubland si locurile din gradinite. In ce priveste transporturile, NRW pare a ramane eternul „Stauland”, adica „landul ambuteiajelor”, indiferent cine e la putere. Mai ales SPD-ul, am spune, caci el detine monopolul puterii in NRW, de decenii.O mare problema dupa alegerile prezente va fi constituirea unei coalitii de guvernare, caci niciun partid nu are sanse sa preia singur puterea in land. SPD exclude coalitia cu Stanga si ar vrea sa continue guvernarea alaturi de Verzi, insa sansele perpetuarii fostei coalitii sunt foarte mici. Verzii nu vor sa intre la guvernare cu CDU si FDP, iar liberalii nu vor sa se alature unei formatiuni cu SPD si Verzi.Daca aceste „mofturi” din timpul campaniei electorale se mentin si dupa alegeri, atunci singurele alternative de formare a unui nou guvern sunt SPD-FDP, CDU-FDP, sau o mare coalitie SPD-CDU, a carei probabilitate se contureaza destul de puternic, dat fiind si modelul de la centru, din guvernul federal.La primele ore ale diminetii s-a inregistrat o intensa participare la vot, pana la orele 11.00 votand cu 3% mai multe persoane decat acum cinci ani, desi in Germania se sarbatoreste „Ziua Mamei” (Muttertag). La orele pranzului, participarea la vot a fost estimata la peste 30%. Sectiile de vot se vor inchide la orele 18.00, iar primele exit-poll-uri vor fi facute publice ceva mai tarziu. Pana atunci, emotia e mare.In localitatea Würselen din NRW a votat dimineata si candidatul la cancelar Martin Schulz (SPD), care spera, desigur, ca diseara partidul sau „va sta in fata”. Problema este ca o treime din electorat s-a aratat indecisa in sondajele de opinie, iar acest lucru va face diferenta. „Asta face cursa sa fie tensionata pana in ultimul moment” a mai spus Schulz.