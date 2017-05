VIDEO Cel putin 17 mumii, descoperite de arheologi intr-o necropola egipteana

Mumiile au fost conservate in mod elaborat, ceea ce arata ca au fost preoti sau oficiali importanti.Descoperirea a fost facuta in satul Tuna al-Gabal, un vast sit arheologic aflat la marginea desertului. In zona exista o mare necropola cu mii de pasari ibis si alte animale mumificate.“Este prima necropola umana gasita aici in Tuna al-Gabal”, a afirmat ministrul Khaled al-Ananai.Noua descoperire include si sase sarcofage, doua sicrie de lut, doua papirusuri scrise in limba demotica si mai multe vase.Necropola, aflata la opt metri sub pamant, dateaza din perioada tarzie a Egiptului Antic si din perioada greco-romana, potrivit ministrului.“Aratand catre marginea necropolei, unde se puteau vedea picioarele altor mumii, al-Ananai a spus ca descoperirea “va fi mult mai mare”, in conditiile in care lucrarile sunt doar intr-un stadiu preliminar.