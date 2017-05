VIDEO Emmanuel Macron a devenit presedintele Republicii Franceze

Emmanuel Macron a fost investit oficial in functia de presedinte al Frantei, duminica, intr-o ceremonie la Palatul Elysee, devenind astfel al 25-lea presedinte al Republicii si al optulea al Republicii a V-a, relateaza AFP, citata de News.ro.





"Astazi, in aceasta duminica de 14 mai, in acest moment in care va preluati functiile, va prezentam felicitarile noastre cele mai sincere", a declarat presedintele Consiliului Constitutional Laurent Fabius, dupa ce a amintit rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care Macron a obtinut 66,1% din voturile exprimate si a invins-o pe Marine Le Pen (Frontul National, extrema dreapta, 33,9%).





"Pentru ca sa fii omul tarii tale, trebuie sa fii omul vremurilor tale", a declarat Fabius.





"Prin puterea suverana a poporului, sunteti acum, mai inainte de toate, omul tarii dumneavoastra, presedinte al Republicii", a continuat el.





Macron a primit, potrivit traditiei, Marele colan al Marelui Maestru al Ordinului National al Legiunii de Onoare de la generalul Benoit Puga, potrivit Le Figaro.





"Sunt foarte mandru sa ma aflu sub comanda dumneavoastra", i-a spus generalul noului sef al statului francez.