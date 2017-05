Xi Jinping a deschis summitul dedicat noului Drum al Matasii, o initiativa de 900 mld. dolari. Presedintele chinez spune ca "proiectul secolului" va aduce o noua epoca de aur a globalizarii

Vorbind la summitul privind initiativa chineza “Belt and Road”, Xi si-a promovat campania de infrastructura in valoare de multe miliarde drept un mijloc de realizare a unui modern Drum al Matasii si a unei noi “epoci de aur” a globalizarii.“Gloria anticului Drum al Matasii arata ca dispersia geografica nu este insurmontabila”, a spus el celor 29 de sefi de stat ce s-au dus la Beijing pentru acest eveniment, printre care Vladimir Putin si Recep Erdogan.Totusi, chiar cand Xi isi promova aceasta initiativa de politica externa, acest plan de 900 de miliarde de dolari a fost tinta unui atac jignitor din partea Indiei, care a anuntat ca ii va boicota desfasurarea. Potrivit Times of India, New Delphi crede ca proiectul “nu este decat o initiaiva coloniala care va lasa in urma comunitati indatorate si falite”.Xi a prezentat alt tablou insa duminica, spunand ca acest “proiect al secolului” este o incercare indrazneata si incluziva de demarare a unei noi ere a globalizarii.In discursul sau de 45 de minute, seful Partidului Comunist s-a angajat sa se dedice total unui val de constructii de infrastructura ce se va intinde din Asia, peste Europa si Africa, pana in Americi.“Initiativa Belt and Road isi are radacinile in stravechiul Drum al Matasii… dar este si deschis tuturor celorlalte tari”, a spus liderul chinez, promitand ca va injecta 125 miliarde de dolari in proiect.Tot asa cum negutatorii si exploratorii chinezi ca Zheng He, navigatorul din Dinastia Ming, a plecat pasnic prin lume, tot asa vrea China sa intre in contact cu alte tari. “Acesti pionieri si-au castigat locul in istorie nu drept cuceritori cu tunuri de nave de raboi sau cu sabii, ci sunt amintiti ca emisari pasnici ce conduceau caravane de camile si nave cu panze pline cu comori”, a spus Xi.“Aceasta parta de istorie arata ca civilizatiile o duc bine prin deschiderea lor si ca natiunile prospera prin comert”, a adaugat liderul chinez.