Macron va fi investit duminica in functia de presedinte al Frantei

In varsta de 39 de ani, Macron va deveni cel mai tanar presedinte francez din istorie. El va prelua mandatul de la presedintele in exercitiu Francois Hollande, in cadrul unei ceremonii la Palatul Elysee din Paris care va include si 21 de salve.





Dupa ce vor avea o discutie privata, Hollande va parasi Palatul Elysee, iar Macron va depune juramantul. El va deveni totodata comandantul suprem al fortelor armate ale Frantei si va primi de asemenea codurile la armele nucleare ale tarii.





El va fi apoi condus cu masina pe bulevardul Champs-Elysees pana la Arcul de Triumf.





Este de asteptat ca el sa numeasca un premier cel tarziu pana luni.