Coreea de Nord a testat cu succes o racheta balistica. Expertii spun ca daca ar fi fost lansata pe o traiectorie standard ar fi avut o raza de pana la 6.000 km

Comandamentul SUA din Pacific a spus ca analizeaza tipul rachetei, adaugand ca aceasta nu s-a comportata ca una balistica intercontinentala. Ministrul japonez al apararii, Tomomi Inada a afirmat ca racheta ar putea fi de un tip nou.Racheta a zburat 700 de kilometri si atins o altitudine de peste 2.000 de kilometri, cifre mai mari decat in cazul rachetei cu raza intermediara pe care Coreea de Nord a testat-o cu succes in februarie in aceeasi regiune Kusong.Opinia la nivel international este ca Nordul lucreaza la dezvoltarea unei rachete intercontinentale nucleare capabile sa atinga Statele Unite. Donald Trump a promis ca acest lucru nu se va intampla.Expertii afirma ca testul de duminica a dezvaluit o racheta cu raza considerabil mai mare decat cele testate anterior, ceea ce arata ca tara condusa de Kim Jong Un a facut probabil progrese din februarie si pana acum.Altitudinea proiectilului indica faptul ca acesta a fost lansat pe o traiectorie inalta.David Wright, co-director al UCS Global Security Program si expert in rachete afirma ca daca racheta ar fi fost trasa pe o traiectorie standard ar fi avut o raza maxima de 4.500 de kilometri.Kim Dong-yub, de la Institutul pentru Rasaritul Indepartat de la Universitatea Kyungnam din Seoul estimeaza ca lansarea pe o traiectorie standard ar fi oferit o raza de 6.000 de kilometri, ceea ce inseamna ca ar fi putut atinge Hawaii.O racheta este considerata intercontinentala balistica daca are o raza mai mare de 6.000 de kilometri.