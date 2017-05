Boris Johnson: Daca UE insista cu cererile "absurde" privind factura Brexitului, Marea Britanie nu va plati nimic

"Vor sa stoarca de bani aceasta tara cu factura lor", a spus seful diplomatiei de la Londra in interviul acordat cotidianului conservator britanic, facand referire la cererile insistente ale oficialilor europeni ca Marea Britanie sa-si onoreze, inclusiv dupa ce va iesi din UE, angajamentele financiare deja asumate in contul fondurilor europene si diferitelor programe europene.Conform unor estimari neoficiale, aceasta "factura" ar fi cuprinsa intre 40 si 60 de miliarde de euro. Dar cotidianul financiar britanic Financial Times a avansat chiar cifra de 100 de miliarde de euro, dupa ce a inclus in estimari noile cereri ale Frantei si Germaniei pentru subventiile agricole.Guvernul britanic a raspuns ca nu va plati o asemenea suma, iar in interviul publicat sambata Boris Johnson a calificat astfel de pretentii financiare drept "absurde" si a amenintat ca Marea Britanie s-ar putea retrage de la negocierile cu UE "fara sa plateasca nimic".Mai mult decat atat, el a apreciat ca in final UE este cea care ar trebui sa dea bani Marii Britanii odata cu iesirea acesteia din blocul comunitar. "Noi suntem coproprietari ai unor bunuri pentru care am platit de-a lungul anilor si a caror valoare va trebui evaluata cu grija", a argumentat seful diplomatiei britanice.Chiar cotidianul caruia i-a acordat acest interviu a publicat recent un raport guvernamental in care se mentioneaza ca Marea Britanie ar avea dreptul sa primeasca din partea UE circa 9 miliarde de lire sterline (10,6 miliarde de euro) detinute de Banca Europeana pentru Investitii (BEI), plus alte circa 14 miliarde de lire sterline ce corespund unor lichiditati si bunuri imobiliare.Pe de alta parte, Boris Johnson a criticat in interviu ceea ce a numit "tehnicile brutale de negociere ale Bruxelles-ului". Amintind de celebra piesa "Hotel California" a formatiei Eagles, care evoca fuga unui barbat inchis intre cei patru pereti ai unui hotel ce este de fapt un centru de dezintoxicare pentru alcoolici si drogati si din care nu se va putea iesi vreodata, Boris Johnson a mai spus ca presedintele Comisiei Europene "Jean-Claude Juncker crede ca UE este Hotelul California, unde puteti face check-out, dar fara sa reusiti vreodata sa plecati".