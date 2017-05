James Comey refuza sa fie audiat in Senat dupa ce Donald Trump l-a avertizat sa nu vorbeasca

Comisia, care se afla in mijlocul unei anchete cu privire la o presupusa interferenta rusa in alegerile americane din 2016, spera sa-l audieze pe Comey cu usile inchise.Comey superviza, la mpmentul demiterii sale, ancheta FBI cu privire la un presupus amestec rus in alegeri si la presupuse legaturi intre echipa de campanie a lui Trump cu Moscova. Rusia dezminte aceste acuzatii."Nu vine sa fie audiat marti, insa speram ca intr-un viitor apropiat sa vina si sa vobeasca cu (membrii) Comisiei noastre", a declarat vineri pentru MSNBC senatorul Mark Warner, democratul cu cel mai inalt rang in aceasta Comisie.Trump l-a avertizat vineri pe Comey, pe Twitter, sa nu vorbeasca."James Comey mai bine sa spere ca nu exista "inregistrari" ale conversatiilor noastre inainte sa inceapa sa le dea drumul in presa!", a scris seful statului.Acest mesaj al presedintelui a declansat o furtuna la Washington, in contextul in care pare sa sugereze nu doar ca Trump incearca sa-l intimiteze pe Comey, ci si ca i-a inregistrat convorbirile telefonice si conversatiile.