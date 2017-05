Papa Francisc i-a canonizat pe doi dintre copiii vizionari de la Fatima in prezenta a sute de mii de credinciosi

Sute de mii de crestini l-au intampinat, sambata, pe Papa Francisc la altarul din orasul portughez Fatima, unde a fost adus un omagiu unor copii pastori ale caror viziuni cu Fecioara Maria, in urma cu 100 de ani, au marcat unul dintre cele mai importante evenimente pentru Biserica Catolica din secolul al XX-lea.Cu ocazia evenimentului, Portugalia a crescut securitatea si a reimpus controalele la garnite. Pelerini romano-catolici au ajuns la Fatima din tari precum China, Venezuela si Timorul de Est."Ii declaram pe preafericitii Francisco Marto si Jacinta Marto sfinti", a spus Suveranul Pontif in aplauzele celor prezenti.In dimineata zilei de sambata, pe contul oficial de Twitter al Papei Francisc a fost publicat un mesaj: "De cate ori ne indreptam fata spre Maria, ajungem sa credem din nou in natura revolutionara a dragostei si gingasiei".Tot inaintea ceremoniei, Papa Francisc a avut o intalnire privata cu prim-ministrul portughez Antonio Costa.Suveranul Pontif a ajuns vineri la Fatima, la nord de Lisabona, intr-un elicopter si s-a plimbat prin oras in "Papamobil".La un priveghi care a avut loc la capela construita pe locul in care cei trei copii au avut viziunea a facut apel la armonie si a vorbit despre razboaiele "care ne dezbina lumea". Papa Francisc va parasi Fatima sambata.Pe 13 mai 1917, fratii Jacinta (7 ani) si Francisco Marto (11 ani), insotiti de Lucia dos Santos (9 ani) se aflau cu oile la pascut in apropiere de Fatima. Ei ar fi vazut o lumina puternica, iar conturul acesteia ar fi fost al unei femei. Dupa o luna, copiii au revenit in acelasi loc, insotiti de mai multi oameni. Au ingenunchiat langa un maslin si au purtat o conversatie cu ceva nevazut.Francisco si Jacinta au murit pe cand erau copii, la cativa ani dupa ce au avut viziunea. Dos Santos a devenit calugarita si a murit in 2005, la varsta de 97 de ani.Biserica este de parere ca Fecioara Maria le-a dat un mesaj celor trei copii, asa zisele trei secrete de la Fatima.Primul dintre secrete a fost descris cao teribila viziune a iadului, cu "o imensa mare de foc", demoni si suflete. Cel de-al doilea a fost interpretat ca o predictie a fecioarei Maria - Primul Razboi Mondial urma sa se incheie, dar va fi urmat de un altul, in timpul Papei Pius XI."Daca veti tine seama de cererile mele, Rusia va fi convertita si va fi pace. daca nu, isi va raspandi pacatele in lume, provocand razboaie si prigonind biserica", ar fi spus fecioara Maria.Lucia Dos Santos ar fi tinut al treilea pana in 1957, cand l-a scris si inmanat Vaticanului, care l-a dezvaluit abia in 2000 - este vorba despre un inger care cere "ispasire", Papa si alti membri ai clerului urcand un munte, pentru a fi ucisi de soldati care trag cu arme si sageti.Potrivit predecesorului Papei Francisc, Benedict XVI, viziunile descrise in cele trei secrete au "menirea de a mobiliza fortele schimbarii in directia buna".