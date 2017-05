Ministerul de interne rus anunta ca 1.000 dintre computerele sale au fost afectate de atacul cibernetic de vineri

Ministerele de interne si pentru situatii de urgente din Rusia au anuntat ca au fost vizate de mega-atacul cibernetic de vineri, situatie cu care s-a confruntat si cea mai mare banca a tarii, Sberbank, potrivit Reuters.





Ministerul de interne a afirmat pe site-ul propriu ca circa 1.000 de computere au fost infectate, dar ca a reusit sa localizeze virusul.





Potrivit agentiilor de presa rusesti, ministerul pentru situatii de urgenta a afirmat ca a respins atacurile cibernetice, iar Sberbank a spus ca sistemele sale de securitate cibernetica au impiedicat virusul sa intre in sistemele sale.





Atacul de la nivel global vine in conditiile in care autoritatile britanice se pregateau, inaintea alegerilor generale, contra unor posibile asalturi cibernetice, asa cum s-a intamplat in campania electorala americana de anul trecut si inainte de recentul scrutin prezidential din Franta.





Acele atacuri – atribuite Rusiei, care le-a negat in mod repetat – au avut un modus operandi diferit, respectiv spargerea unor conturi individuale si ale unor organizatii politice, urmata de publicarea online a materialelor obtinute.