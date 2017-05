Phenianul va discuta cu Washingtonul daca vor exista conditiile necesare - inalt oficial nord-coreean

Choe Son Hui, director pentru afaceri americane in ministerul de externe de la Phenian a facut aceste declaratii pentru reporterii din Beijing pe drumul de intoarcere din Norvegia in Coreea de Nord.Afirmatiile lui Choe, o veterana a echipei nordului pentru negocieri in dosarul nuclear, vin in conditiile in care la nivel international exista eforturi pentru a calma tensiunile aparute din cauza programului nord-coreean de obtinere de arme nucleare.Coreea de Nord si Statle Unite nu au relatii diplomatice formale.