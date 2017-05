Justitia italiana mentine condamnarea capitanului Costa Concordia la 16 ani de inchisoare

Schettino a fost condamnat in 2015, dupa ce o instanta l-a gasit vinovat de omucidere si provocarea unui accident maritime.El a fost condamnat si pentru ca a abandonat vasul inainte ca pasagerii si membrii echipajului sa fie in siguranta.Costa Concordia, care naviga prea aproape de coasta Insulei toscane Giglio, s-a lovit de o stanca, in noaptea de 14 ianuarie 2012.Pachebotul a esuat, la cateva zeci de metri de Giglio. La bord se aflau 4.229 de persoane, dintre care 3.200 erau turisti. Treizeci si doi oameni au murit. Corpurile a doua dintre victime nu au fost gasite niciodata.Epava, scufundata partial in apa, a fost scoasa la suprafata si transportata, in iulie 2014, pana in portul Genova, pentru a fi dezmembrata.Compania Costa Cruises, care face parte din grupul Carnival, a fost condamnata in aprilie 2013 la o amenda in valoare de un milion de euro, la finalul unei proceduri in negociere in care a recunoscut o responsabilitate adminsitrativa, pentru a evita un proces penal.