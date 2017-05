Olanda: Justitia decide ca un copil de 12 ani are voie sa refuze un tratament prin chimioterapie

In noiembrie, o tumoare a fost diagnosticata la David. Copilul a fost operat pentru inlaturarea tumorii. Acesta a fost supus apoi unei radioterapii, a explicat tribunalul.Doctorii au recomandat insa continuarea cu chimioterapie, "dar David nu dorea acest tratament si a fost sustinut in aceasta alegere de mama sa", a aratat judecatorul.Potrivit presei olandeze, copilul, ai carui parinti sunt divortati, dorea sa incerce medicina alternativa.Tatal sau a depus atunci plangere la un tribunal din Alkmaar, in nordul Olandei, impotriva serviciilor locale pentru protectia copilului, apreciind ca fiul sau ar trebui obligat sa continue tratamentul.David a fost intervievat de psihologi specializati care au concluzionat ca acesta era in deplinatatea facultatilor mintale, o stare buna de spirit si "o puternica dorinta de a trai", dar era ingrijorat ca efectele secundare ale chimioterapiei ii vor afecta stilul de viata.Judecatorul a explicat ca intelege preocuparile tatalui dar a estimat ca "nu exista niciun motiv sa nu fie respectata alegerea lui David".Acesta a invocat si legea olandeza a eutanasiei, care autorizeaza minorii in faza terminala cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani sa opteze la ajutor pentru a muri.Legea permite copiilor mai mari de 12 ani sa "ia decizii asupra propriilor tratamente in cazul unor afectiuni mortale".