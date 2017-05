Dupa Brexit, britanicii vor sa renunte acum si la Eurovision (sondaj)

E-adevarat, majoritatea nu sunt catusi de putin preocupati de acest concurs, avand in vedere numarul mare de indecisi (44%) si de voturi albe (7%), insa in randul celor din cealalta jumatate, care au avut o opinie, 56% si-ar dori sa vada Marea Britanie parasind competitia, in timp ce 44% vor ca aceasta sa ramana, potrivit sondajului online realizat de YouGov pe 8 si 9 mai, la care au participat 1.650 de persoane."Publicul britanic nu a incetat sa doreasca ruperea legaturilor cu institutiile europene", a comentat YouGov.Pe 23 iunie 2016, aproape 52% dintre britanici au votat in favoarea Brexit, adica pentru iesirea tarii lor din Uniunea Europeana.Printre cei care vor renuntarea la Eurovision, ce reuneste de fapt posturi publice de televiziune si nu tari, 76% au votat pentru Brexit, iar 78% au peste 65 de ani, precizeaza YouGov. In tabara adversa, 65% au votat pentru ramanerea in UE si 69% dintre ei au varste cuprinse intre 18 si 24 de ani.Potrivit sondajului, 22% dintre persoanele chestionate vor urmari concursul care se va desfasura sambata seara la Kiev. Insa doar 9% dintre ei evoca agrearea muzicii drept motivatie, 26% declarandu-se atrasi de comentariile ironice ale prezentatorului britanic, iar 19% de perspectiva de a se putea amuza de spectacolul ce este deseori ridiculizat pentru kitsch-ul sau.Marea Britanie a castigat de cinci ori Eurovisionul, de la crearea concursului in 1956, ultima oara in 1997.