Donald Trump sugereaza ca discutiile sale cu James Comey ar putea sa fi fost inregistrate, intr-un gest care aduce aminte de Richard Nixon

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

The Fake Media is working overtime today! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Again, the story that there was collusion between the Russians & Trump campaign was fabricated by Dems as an excuse for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

De cand l-a concediat brusc pe seful FBI, marti seara, liderul republica nu a facut nimic pentru a calma jocul sau pentru a linisti criticii sai care, fara a vorbi inca de o criza constitutionala, se tem de o tentativa de intimidare sau destabilizare a politiei federale si, mai general, a Justitiei."James Comey ar face bine sa spere ca nu exista inregistrari ale conversatiilor noastre inainte sa inceapa sa faca dezvaluiri presei!", a scris Trump, pe Twitter, vineri dimineata.Acest tweet seamana cu o amenintare si aduce aminte de sistemul aplicat de presedintele Richard Nixon (1969-1974), care isi inregistra conversatiile telefonice si in Biroul Oval fara ca interlocutorii sai sa fie informati, o manie care s-a intors impotriva sa, in scandalul Watergate.In presa americana, foarte numeroase surse anonime de la Casa Alba si din administratie au descris confuzia si tensiunea din ultimele zile, in conditiile in care versiunea oficiala a demiterii a fost schimbata, devenind din ce in ce mai personala.Astfel de scurgeri de informatii in presa sunt constante de la ajungerea miliardarului la putere.Initial, motivul demiterii a fost comportamentul lui James Comey in perioada finalului anchetei privind e-mailurile lui Hillary Clinton, in 2016. Acestuia i s-a reprosat ca a facut o conferinta de presa si apoi a anuntat relansarea investigatiilor, cu cateva zile inainte de alegerile prezidentiale.Casa Alba sustine ca demiterea nu are nicio legatura cu ancheta in curs a FBI asupra unei eventuale coordonari intre membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia.Dar, joi, miliardarul a adus chiar el acest subiect in discutie, intr-un interviu la NBC: "In realitate, cand m-am decis, mi-am spus: 'Acest truc cu Rusia, Trump si Rusia, e o poveste inventata".De luni de zile, presedintele republican e furios ca numele sau este citat in aceasta ancheta, spunand ca nu exista nicio dovada si acuzand presa ca intretine artificial subiectul.Acesta a incalcat cutumele si i-a cerut direct lui James Comey, in discutii telefonice, potrivit acestuia, sa-i confirme ca nu este tinta acestor investigatii, ceea ce acesta i-ar fi confirmat.Furia celui de-al 45-lea presedinte american a fost vizibila direct in tirada de sase tweet-uri matinale, vineri. "Presa falsa face ore suplimentare astazi", a scris el."Din nou, povestea unei intelegeri secrete intre rusi si campania Trump a fost inventata de democrati drept pretext pentru a-si justifica infrangerea in alegeri", a adaugat el.Presedintele american introduce o confuzie intre diferitele aspecte ale anchetei. FBI cerceteaza nu doar o intelegere secreta, dar si, mai general, actiunile rusesti de hacking in campania electorala.Realitatea acestor ingerinte pare dincolo de orice indoiala: sase dintre cei mai inalti sefi ai informatiilor americane, dintre care doi numiti de Donald Trump, au reafirmat joi ca Rusia a incercat intr-adevar sa influenteze alegerile americane. Directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, a declarat si el joi ca ancheta privind ingerinta ruseasca este de cea mai inalta importanta.Pana acum, Comey nu s-a exprimat public asupra demiterii sale. El a fost invitat in fata Senatului, pentru a da explicatii, martea viitoare, dar, daca va accepta, intalnirea va fi una cu usile inchise.