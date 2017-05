​Donald Trump recunoaste ca l-a intrebat de trei ori pe fostul director FBI daca este vizat de ancheta privind legaturi cu Rusia

"L-am intrebat", a spus presedintele american, intr-un interviu pentru NBC, vorbind despre doua convorbiri telefonice."I-am spus 'Daca e posibil, imi puteti spune daca exista o ancheta asupra mea?' Mi-a spus ca nu exista o ancheta asupra mea", a adaugat el, referindu-se la investigatiile in curs asupra legaturilor dintre apropiati ai presedintelui american si Rusia in perioada campaniei electorale din 2016.Dar, in ciuda asigurarilor oferite de Comey, Donald Trump a marturisit ca s-a gandit la dosarul legat de Rusia atunci cand l-a demis: "In realitate, atunci cand m-am decis, mi-am spus: 'Acest truc cu Rusia, Trump si Rusia, e o istorie inventata".Potrivit lui Donald Trump, cei doi au discutat pentru prima oara in cursul unui "pranz foarte simpatic"."Voia sa ramana seful FBI si i-am spus ca ma voi gandi", a povestit Trump. "Si in ziua aia mi-a spus ca nu sunt vizat de o ancheta, ceea ce stiam oricum".Din punct de vedere juridic, aceste afirmatii pot fi vazute ca presiuni asupra sefului FBI.Potrivit New York Times, Trump i-ar fi cerut lui Comey o promisiune de loialitate, intr-un dineu care a avut loc la o saptamana dupa preluarea puterii.Potrivit cotidianului, care citeaza doua surse din anturajul lui Comey, acesta din urma ar fi refuzat sa ofere un astfel de angajament, asigurandu-l insa pe Trump de "cinstea" sa.Purtatoarea de cuvant al presedintiei Sarah Huckabee Sanders a respins insa aceasta versiune.FBI ancheteaza de vara trecuta o ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala americana in 2016 si o eventuala coordonare intre membri ai echipei de campanie Trump si Moscova.Opozitia democrata continua sa ceara numirea unui procuror special pentru aceasta ancheta, dar niciun ales republican nu sustine aceasta cerere, care are putine sanse sa devina realitate fara presiuni din partea majoritatii.