Comisia Europeana cere Statelor Unite discutii urgente pe tema posibilei interziceri a laptop-urilor in bagajele de mana pe zborurile UE-SUA

Intr-o scrisoare catre John Kelly, secretarul pentru securitate al SUA, si catre Elaine Chao, secretar pentru transporturi, vazuta de Reuters, executivul UE afirma ca este important ca informatiile privind posibile amenintari la adresa aeroporturilor europene sa fie impartasite.“De aceea, reiteram disponibilitatea noastra pentru dialog constructiv si propunem ca intalnirile sa aiba loc in mod urgent, atat la nivel politic. cat si tehnic, pentru a evalua impreuna masurile comune”, se afirma in scrisoarea semnata de Violeta Bulc, comisar UE pentru transporturi si Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migratie, afaceri interne si cetatenie.Desi nu a fost luata inca o decizie, orice restrictii ar putea lovi in marii operatori aerienei europeni precum Lufthansa, British Airways sau Air France KLM, iar surse din industrie spun ca aeroporturile si companiile deja lucreaza la planuri de rezerva.​Autoritatea americana Department of Homeland Security va anunta curand ca pasagerii care zboara intre Europa si SUA vor fi nevoiti sa-si lase laptop-urile in bagajul de cala, scrie The Daily Beast care citeaza surse din industrie.Daca zvonul se va concretiza, pasagerii din zborurile transatlantice vor fi extrem de nemultumiti, nu doar fiindca nu vor putea folosi laptop-urile in timpul zborului, ci si fiindca risca sa le fie furate sau deteriorate.SUA au impus la inceputul anului o interdictie similara pentru mai multe tari din Orientul Mijlociu, invocand ratiuni de securitate.The Daily Beast scrie ca decizia va fi anuntata in acesta saptamana si pasagerii care zboara intre Europa si SUA nu vor mai avea voie sa-si ia laptop-ul in bagajul de mana.