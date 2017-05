R. Moldova: Socialistii lui Dodon strang semnaturi pentru a incerca sa-l demita pe primarul Chisinaului

Acestia trebuie sa colecteze aproximativ 65 de mii de semnaturi in decurs de 60 de zile. Plebiscitul va putea fi organizat in aceeasi zi cu referendumul consultativ initiat de presedintele Igor Dodon. Acesta a initiat in martie o consultare populara privind patru teme, intre care introducerea disciplinei "Istoria Moldovei" in scoli, in locul "Istoriei romanilor" si sporirea competentelor sefului statului legat de dizolvarea Parlamentului.Joi a inceput strangerea de semnaturi, iar doritorilor li s-a solicitat sa-l astepte pe Igor Dodon, care a semnat primul.Socialistii au la dispozitie 60 de zile pentru colectarea a aproximativ 65 de mii de semnaturi.Daca instanta de judecata va valida listele, Comisia Electorala Centrala va stabili data referendumului, a declarat pentru Radio Chisinau presedinta institutiei, Alina Russu. Totodata, Alina Russu a mentionat ca potrivit Codului electoral, referendumul nu va putea fi organizat cu 120 de zile inainte sau dupa referendumul consultativ initiat de Igor Dodon, in schimb va putea fi organizat in aceeasi zi, adica la 24 septembrie.Dorin Chirtoaca spune ca locuitorii Capitalei nu vor vota pentru demiterea sa si i-a criticat pe consilierii socialisti pentru ca impiedica buna functionare a administratiei municipale.Potrivit Codului electoral, pentru demiterea primarului prin referendum este necesar sa voteze cel putin acelasi numar de alegatori cati au votat pentru alegerea sa. La alegerile locale din 2015, pentru Dorin Chirtoaca au votat peste 163.500 de alegatori.Socialistii au mai avut tentative de organizare a referendumului pentru revocarea lui Dorin Chirtoaca, dar de fiecare data instantele de judecata au respins cererea.