Donald Trump pozeaza pe Twitter ca aducator al pacii intre Rusia si Ucraina

"Ieri, in aceeasi zi " Am avut intrevederi cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si cu ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin", a scris Donald Trump, adaugand cu litere mari mentiunea: "Sa facem pace!", insotita de semnatura sa.Demnitarul ucrainean s-a intalnit miercuri cu vicepresedintele Mike Pence, dar intalnirea cu Donald Trump nu figura pe agenda presedintelui american.Rusia si Ucraina sunt in conflict din 2014 si dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, un subiect care afecteaza relatiile dintre Washington si Moscova.Acest mesaj pe Twitter in care Donald Trump pozeaza ca pacificator intre Rusia si Ucraina a fost publicat intr-un moment in care Casa Alba are de infruntat valul de ostilitate declansat marti seara de demiterea directorului FBI, James Comey.Executivul american nu reuseste sa convinga ca mazilirea patronului politiei federale nu este legata de ancheta in curs asupra presupuselor legaturi dintre membri ai campaniei miliardarului republican si Rusia.Pe de alta parte, publicarea de catre Moscova a unor fotografii care il arata pe Donald Trump zambind in timp ce ii strange mana lui Lavrov alaturi de ambasadorului rus la Washington, Serghei Kisliak, a pus, de asemenea, administratia americana intr-o situatie delicata.Aceasta intrevedere este vazuta ca o reusita lovitura diplomatica pentru Kremlin, intr-un moment in care presedintia Trump se confrunta cu acuzatii de complicitate intre anturajul presedintelui si responsabili rusi, printre care Serghei Kisliak."Rusia trebuie sa se prapadeasca de ras vazand cum SUA se sfasie din cauza unei 'scuze' a democratilor pentru ca au pierdut alegerile", a scris pe Twitter presedintele american mai devreme in cursul zilei de joi.