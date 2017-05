100 de ani de la presupusele aparitii ale fecioarei Maria la Fatima. Un milion de persoane, asteptate la manifestarile unde va merge si Papa Francisc

"L-am vazut Papa de la Roma, dar de data aceasta sper sa-l pot tine de mana sau cel putin sa-i fac o fotografie", a declarat el pentru AFP Anita Wong, in varsta de 61 de ani, venita de la Hong Kong.Multe grupuri de pelerini care au venit pe jos din mai multe regiuni din Portugalia s-au ingramadit pe esplanada sanctuarului, unii mergand in genunchi pe ultimii metri care duc la mica Capela de la Fatima."Sentimentul datoriei indeplinite pe care il am la sosire, este ceva de nedescris", a marturisit Jose Manuel Pinheiro, in varsta de 42 de ani, dupa o calatorie de sapte zile, el venind de la un oras aflat in nordul tarii, la 240 km distanta. El face acest pelerinaj pe jos in fiecare an de cand sotia sa s-a vindecat de o boala grava in 2007.Papa Francisc va ajunge vineri dupa-amiaza pentru o vizita de 24 de ore la sanctuarul de la Fatima, pentru a celebra centenarul aparitiilor Fecioarei Maria si a canoniza doi dintre cei trei copii pastori care au fost martori la acestea.Francisco (1908-1919) si Jacinta (1910-1920) sunt cei doi frati care impreuna cu verisoara lor mai mare, Lucia (1907-2005), au marturisit ca au vazut-o pe Fecioara Maria in 1917, in mai multe aparitii in decursul anului, a caror celebrare va avea loc vineri si sambata, scrie Agerpres.Povestea care justifica trecerea de la beatificare la canonizare a celor doi frati portughezi a fost invaluita intr-un mare secret pana azi cand a fost facuta publica de parintii baiatului brazilian, Joao Baptista si Lucila Yuri, originari din municipiul Juranda, statul Parana.Ei au povestit ca fiul lor, Lucas, a suferit o grava leziune cerebrala dupa ce a cazut de la fereastra, in martie 2013, cand avea 6 ani. Caderea de la peste sase metri inaltime i-a provocat "un traumatism cranian grav" si "pierderea de tesut cerebral in lobul stang".Baiatul a fost dus in coma la spital, a declarat joi presei tatal sau. La spital, copilul a suferit doua infarcturi si a fost operat de urgenta, cu un pronostic descurajator, care indica "sanse slabe de supravietuire".Sotii Baptista, care se inchina Fecioarei din Fatima, s-au rugat la pastori si au cerut unei comunitati de carmelite din apropiere sa li se alature in rugaciune pentru vindecarea lui Lucas.Parintii lui asigura ca dupa doar trei zile baiatul s-a recuperat total, fara sa prezinte sechele."A fost un miracol savarsit de micii pastori", a spus tatal baiatului, acum in varsta de 9 ani, care va fi si el prezent la slujba de canonizare a fratilor Francisco si Jacinta Marto.Papa Francisc a adresat joi un mesaj video poporului portughez spunand ca se pregateste sa-i ofere Fecioarei Maria un buchet "cu cele mai frumoase flori pe care Iisus i le-a incredintat, adica fratii si surorile din intreaga lume, rascumparati prin sangele sau, fara ca vreunul sa fie exclus", informeaza Radio Vatican citat de Agerpres.