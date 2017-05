Disputa Trump-FBI: Presedintele nu va vizita sediul central al FBI

Donald Trump nu va merge la sediul central al FBI, cum era de asteptat, dupa ce oficialii agentiei au informat administratia de la Casa Alba ca presedintele nu va fi primit calduros, in contextul demiterii lui James Comey, fostul director al FBI, noteaza Reuters.Reactia FBI-ului vine dupa ce purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Suckabee Sanders, a declarat pentru CBS News ca este "foarte probabil" ca Trump va merge la sediul central al serviciului de informatii pentru a discuta cu agentii.Andrew McCabe, directorul interimar al FBI-ului, contrazice afirmatia lui Donald Trump, potrivit careia James Comey, directorul demis de catre presedintele american, si-ar fi pierdut sprijinul agentilor FBI, potrivit New York Times Acesta a fost chemat in fata comisiei care se ocupa de serviciile de informatii din Senatul american.McCabe a afirmat in fata Senatului ca demiterea lui Comey nu afecteaza investigatia Departamentului de Justitie cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA.