Directorul FBI contrazice Casa Alba in scandalul demiterii fostului director: "James Comey nu si-a pierdut sprijinul agentilor FBI"

Acesta a fost chemat in fata comisiei care se ocupa de serviciile de informatii din Senatul american.McCabe a afirmat in fata Senatului ca demiterea lui Comey nu afecteaza investigatia Departamentului de Justitie cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA.Casa Alba sustine ca nu e nimic ilegal sau nepotrivit ca Trump s-a interesat daca se afla sub investigatie (Reuters)Liderii Comisiei de Informatii din Senat au promis joi seara ca vor continua o ancheta cat se poate de agresiva cu privire la presupusa implicare a rusilor in alegerile prezidentiale din Statele Unite, in ciuda haosului generat de demiterea suprinzatoare a directorului Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey

Republicanul Richard Burr si democratul Mark Warner au precizat ca au de gand sa duca mai departe investigatia, dupa audierea adjunctului Procurorului General, Rod Rosenstein.

Rosenstein este cel care a scris o recomandare presedintelui republican pentru a-l demite pe James Comey.

Adjunctul Procurorului General a declarat marti ca nu poate apara modul in care directorul FBI a gestionat investigatia cu privire la e-mailurile democratei Hillary Clinton.

"Nu inteleg refuzul sau de a accepta judecata aproape universala ca a gresit. Aproape toata lumea accepta ca directorul a facut o serie de erori grave, vorbim de o problema care-i uneste pe oameni", a precizat Rosenstein.

De asemenea, acesta a precizat ca James Comey a gresit atunci cand l-a "uzurpat" pe fostul Procuror General si a anuntat inchiderea investigatiei cu privire la e-mailuri, fara sa recomande inculparea democratei Hillary Clinton.

Rosenstein a explicat ca directorul agentiei si-a agravat eroarea initiala prin eliberarea "neintemeiata" a unor "informatii deragatorii" cu privire la Clinton.

Insa, democratii au sugerat ca Trump l-a demis pe Comey in incercarea de a influenta investigatia lansata de FBI cu privire la presupusele legaturi dintre reprezentantii campaniei sale si agentii Kremlinului.