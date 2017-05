VIDEO Comunitatea evreiasca din Danemarca depune plangere, dupa ce un imam a citat un hadith care spune: Ziua judecatii nu va veni decat atunci cand musulmanii se vor lupta si vor ucide evreii

Imamul Mundhir Abdallah sustine slujbe la moscheea Masjid Al-Faruq in cartierul sarac Nᅢrrebro din Copenhaga si a fost deja acuzat in trecut pentru apropierea de islamul radical.La slujba de vineri, 31 martie, imamul a citat un hadith (vorbe ale profetului Mahomed) care afirma ca "ziua judecatii nu va veni decat atunci cand musulmanii se vor lupta si vor ucide evreii"."Evreii se ucid ascund in spatele pietrelor si copacilor dar copacii si arborii vor spune: 'O, musulmanule, o, servitor al lui Allah, este un evreu in spatele meu, vino si omoara-l'", a continuat imamul, potrivit traducerii din araba in engleza a institutului american Middle East Media Research Institute (MEMRI), pornind de la o inregistrare video postata pe YouTube.Comunitatea evreiasca din Danemarca, o organizatie cu 2.400 de membri, a cerut politie sa deschida o ancheta pentru incitare la ura."Ne temem ca persoane slabe si influentabile ar putea interpreta acest gen de predici ca un apel deschis de a viza evreii prin acte de violenta sau teroare", a declarat Dan Rosenberg Asmussen, pentru ziarul Politiken.Potrivit televiziunii publice DR, autorul atentatelor din Copenhaga, in 14 februarie 2015, Omar al-Hussein, vizitase moscheea Al-Faruq inaintea faptelor. Acest danez de origine palestiniana jurase credinta organizatiei Stat Islamic si a deschis focul asupra unui centru cultural din Copenhaga unde se organiza o conferinta despre libertatea de expresie, ucigand un regizor si apoi un evreu in fata unei sinagogi. Acesta a fost in cele din urma ucis de politie.