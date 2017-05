Trei suspecti, inculpati pentru terorism in legatura cu atentatul de la metroul din Sankt Petersburg

"Trei dintre ei - Bakhram Ergachev, Ibraguimjon Ermatov si Makhamadioussouf Mirzaalimov - au fost inculpati pentru act terorist si posesie ilegala de explozibili sau de dispozitive explozive", au aratat anchetatorii rusi.Ceilalti suspecti urmeaza sa fie pusi sub acuzare, au mai precizat anchetatorii rusi.Atentatul comis in dupa-amiaza zilei de 3 aprilie la metroul din Sankt Petersburg s-a soldat cu 15 morti si zeci de raniti.Atacul a fost revendicat de o grupare terorista mai putin cunoscuta, Batalionul imamului Shamil, care are legaturi cu al-Qaida.