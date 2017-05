VIDEO Noi proteste in Venezuela: De aceasta data, manifestantii au inlocuit benzina din cocktailurile Molotov cu fecale

Ca de fiecare data, incepand cu 1 aprilie, incidentele dintre opozanti si fortele de ordine au izbucnit la Caracas in momentul in care marsul antichavistilor (de la numele defunctului presedinte Hugo Chavez, 1999-2013) incerca sa ajunga in centrul orasului, considerat un bastion al puterii.Un grup de tineri cu chipurile mascate, in prima linie a manifestantilor, a lansat aceste proiectile asupra camioanelor garzii bolivariene care transportau tunurile de apa pe autostrada care duce in centrul orasului.Aceasta noua tactica a fost aleasa ca raspuns la "represiunea" fortelor de ordine, spuneau tinerii prezenti la protest.Moda cocktailurilor "cacatov" ("puputov" in spaniola), deja folosita week-end-ul trecut la un protest in Los Teques, periferia Caracasului, s-a raspandit rapid pe retelele sociale.Tara sud-americana este zguduita din 1 aprilie de un val de manifestatii si violente impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro in care si-au pierdut deja viata 36 de oameni.