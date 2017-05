Inca un pas spre Europa cu doua viteze: Schauble sustine ideea lui Macron de creare a unui Parlament al Zonei euro

"Am discutat cu presedintele Macron: putem crea, cu parlamentarii europeni, un Parlament al Zonei euro, care ar putea avea o putere consultativa" pentru a contribui la evolutia Mecanismului European de Stabilitate (MES), afirma Schauble, in cotidianul italian.MES, operational din octombrie 2012, este un fond de sustinere a tarilor aflate in dificultate si a fost creat in urma crizei din Zona euro."Eu si Macron suntem deplin de acord asupra acestui aspect: exista doua modalitati de intarire a Zonei euro: schimbarea tratatelor su tratarea cu pragmatism, prin intermediul unei metode interguvernamentale", a comentat ministrul german."Modificarea tratatelor cere unanimitate si ratificarea de catre Parlamentele nationale sau, in unele tari, un referendum. Avand in vadere ca in prezent acest lucru nu e realist, trebuie sa incercam sa mergem inainte cu instrumentele existente", a explicat Schauble.Pentru ministrul european, singura solutie disponibila in prezent este crearea "unui Fond Monetar European", nascut din evolutia statutului MES.Presedintele Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, a pledat si el in trecut pentru crearea unui fond monetar international care sa inlocuiasca FMI pentru viitoarele planuri de salvare a tarilor din Zona euro aflate in dificultate.Schauble, un apostol al echilibrului bugetar, a pledat in ultimele luni pentru trecerea la MES, de la Comisia Europeana, a controlului rigorii bugetare."In Germania, credem de mult timp ca Uniunea monetara trebuie intarita. Problema este cunoscuta: avem o politica monetara comuna fara o convergenta adecvata a politicilor economice si financiare", a comentat Schauble.