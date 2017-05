​Autoritatile americane ar putea interzice laptop-urile in bagajele de mana pe toate zborurile dintre Europa si SUA

The Daily Beast scrie ca decizia va fi anuntata in acesta saptamana si pasagerii care zboara intre Europa si SUA nu vor mai avea voie sa-si ia laptop-ul in bagajul de mana.In martie autoritatile SUA au anuntat o interdictie (asa-numita laptop ban) pentru cei care vin in SUA din opt tari din Orientul Mijlociu, motivand ca au dovezi cum ca teroristii vor sa plaseze in laptop-uri explozivi lichizi pentru a arunca avioane in aer.Daca o astfel de interdictie se va aplica pentru toti europenii care calatoresc in SUA vor fi afectate companiile aeriene, dar vor creste si nemultumirile pasagerilor. Companiile vor justifica mai greu preturile uriase pentru locurile de business class daca pasagerii nu vor mai putea lucra in timpul zborului, iar clientii vor sta cu frica fie ca laptop-ul pus la cala ar putea fi furat pe aeroport sau ar putea fi distrus daca bagajul este trantit.Laptop-urile, tabletele si alte electronice cu baterii Li-Ion ar trebui sa fie tinute in bagajele de mana de catre pasageri, arata un buletin informativ din aprilie al Agentiei Europene pentru Siguranta Zborurilor (EASA) .EASA (European Aviation Safety Agency) spune ca terminalele electronice portabile ar trebui sa fie tinute la bordul avioanelor si nu la cala, din cauza pericolului ca bateriile Li-Ion sa ia foc. Daca bateriile ar lua foc in cabina s-ar putea interveni prompt, in timp ce un incendiu in cala ar fi mult mai greu detectat si poate fi catastrofal.EASA spune ca, in momentul in care este interzis sa aduci electronice la bord, va creste numarul aparatelor stocate la cala si riscul de incendiu spontan creste.