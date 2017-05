Casele de pariuri: Numarul celor care pariaza pe o destituire a lui Donald Trump a explodat

Numarul celor care pariaza pe probabilitatea ca presedintele american sa fie vizat de o procedura parlamentara de destituire aproape ca s-a dublat miercuri, crescand de la 33% la 60%, a declarat Lewis Davey, purtator de cuvant al societatii irlandeze de pariuri online Paddy Power."Niciodata, in mandatul lui Trump de pana acum, nu s-a ajuns la o asemenea probabilitate de destituire", a completat reprezentantul casei de pariuri.Donald Trump este tinta unei avalanse de critici dupa ce l-a demis, marti, pe James Comey, directorul FBI, in plina ancheta privind interferenta Rusiei in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite.