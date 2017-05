Scandal in serviciul de contra-spionaj al armatei germane. Locotenent german cu falsa identitate de sirian, suspect de formarea unei celule teroriste care planifica atacuri asupra unor politicieni de varf

Corespondenta din Germania

Franco A., Maximilian T. si Mathias F. sunt cei trei arestati preventiv, sub acuzatia de constituire a unei celule teroriste. Primii doi sunt cadre militare, al doilea e student. Iar povestea incepe in felul urmator.In iulie 2008, Franco A. isi incepe serviciul militar in Idar-Oberstein, pentru ca un an mai tarziu, in septembrie 2009, sa fie mutat la o unitate militara germana din Franta. Tot atunci, isi incepe studiul la Academia Militara Saint-Cyr, in materia stiinte sociale si de stat.La finele lui 2013, el isi da master-ul, in care reclama o „amestecare voita” a popoarelor Europei. Lucrarea este sanctionata de un lector, ca fiind „un apel rasist si radical nationalist”, insa Franco A. scapa basma curata, invocand graba cu care si-ar fi conceput lucrarea.In iulie 2015, el devine militar de cariera. Sase luni mai tarziu, cere azil politic sub identitate falsa, cu numele David Benjamin. Pe perioada prelucrarii actelor sale de azil, este repartizat pentru a fi cazat in Erding, din Bavaria. Iar viata lui paralela merge mai departe.Militarul Franco F. este mutat la batalionul 291 din Illkirch (Franta), iar azilantul „sirian”, David Benjamin, nu primeste azil, ci doar protectie subsidiara, ceea ce ii garanteaza rezidenta temporara in Germania si ajutor financiar de la stat.In 3 februarie 2017, Franco A. este retinut temporar de politia din Viena, pentru posesie ilegala de arme. Doua saptamani mai tarziu, Oficiul Politiei Criminale sesizeaza serviciul de contra-spionaj al armatei germane despre dubla identitate a lui A.Franco nu va fi arestat insa decat in 26 aprilie, la Hammelburg, in Bavaria. La scurt timp, ii urmeaza in arest presupusul complice, locotenent-major cuplat cu sora lui Franco, Mathias F. Acesta fusese depistat si detinand munitie furata de la armata.In 9 mai, anchetatorii il retin si pe Maximilian T. (27 de ani), suspect de a-i fi ajutat pe cei doi la intocmirea listelor de tinte si a planurilor de atentat. Cu trei suspecti, acuzatia dobandeste alte proportii, inscriindu-se in conditiile de „grup terorist organizat”.Iar aceasta acuzatie e grava. Cei doi militari si complicele lor student ar fi planificat atacuri teroriste asupra unor politicieni de varf germani, fiind animati de ura fata de refugiatii veniti in ultimii ani in Germania si de frustrare fata de politica vizavi de ei.Procuratura a stabilit ca, sub falsa identitate a unui sirian crestin, Franco A. alias David Benjamin s-a inregistrat in Bavaria ca refugiat si solicitant de azil, unde i s-a repartizat locuinta si un ajutor social de 409 euro lunar. In timpul absentelor sale la unitatea militara din Illkirch, pe cand calatorea in Bavaria si chiar in Austria, el a fost acoperit de complicele sau, Mathias F.Acesta n-ar fi fost terra incognita pentru serviciul de contra-spionaj al armatei germane (MAD), care ar mai fi fost sesizat in legatura cu el, dupa ce F. ar fi incercat, intr-o discoteca si sub influenta bauturilor alcoolice, sa mai recruteze un adept in „actiunea contra refugiatilor”. Probele fiind insuficiente, cazul a fost clasat.Acum insa, la Franco A. s-au gasit dovezi mult mai clare. Intre acestea, o lista intocmita de mana, pe care sunt insirati 25 de politicieni si institutii, categorisite de la A la D. Pe lista apar numele lui Joachim Gauck, fostul presedinte al Germaniei, ministrul de justitie Heiko Maas, precum si altele „de prim rang”, dupa cum mentioneaza Spiegel.de Publicatia mai mentioneaza si alte indicii, cum ar fi „ inca o lista cu tinte potentiale”. Pe aceasta lista ar figura date de nastere si adrese de birouri, ca si cum „suspectii ar fi inceput deja sa-si spioneze victimele”.In plus, s-ar fi gasit hartii pe care Franco ar fi notat diverse tipuri de arme si preturile acestora pe piata neagra. Pentru anchetatori, aceasta sugereaza faptul ca gruparea suspecta de terorism ar fi vrut sa isi procure mai multe arme, cu care sa foloseasca munitia furata de la depozitele armatei.Ca urmare a dezvaluirilor si arestarilor, ministrul Apararii german, Ursula von der Leyen, a acuzat capii armatei de „conducere slaba”, intr-un interviu dat in 30 aprilie, la ZDF. Ea a mai spus ca e „o problema de atitudine”, ceea ce i-a adus critici si chiar o convocare la raport cu generalii din Bundeswehr.Prilejul n-a fost scapat de social-democrati, in campania electorala pentru alegerile generale din 2017, care prin seful de grup parlamentar SPD, Thomas Oppermann, au vorbit despre „uriasul blamaj” al ministrului crestin-democrat.In replica, miercuri, 10 mai, von der Leyen a invocat necesitatea „unor reforme consistente in armata”, dupa cum mentioneaza publicatia Der Standard.at