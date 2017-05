SUA: Un jurnalist a fost arestat dupa ce a pus insistent intrebari secretarului pentru sanatate si consilierului Casei Albe

Dan Heyman a cerut lamuriri secretarului pentru sanatate, Tom Price, si consilierului Casei Albe, Kellyanne Conway, referitoare la planul de asistenta medicala republican. Reporterul a vrut sa stie daca violenta domestica ar fi acoperita ca o conditie preexistenta.Heyman, care lucreaza pentru serviciul de stiri publice, a spus ca a urmarit anturajul echipei Trump prin cladirea Capitoliului si a subliniat faptul ca in tot acest timp a purtat la vedere insigna de presa si o camasa reprezentativa pentru locul sau de munca."Nu a declarat nimic. Asa ca am insistat", a declarat Heyman, referitor la refuzul lui Price de a-i raspunde la intrebari. Price si Conway se aflau in Virginia de Vest, la o conferinta de presa privind epidemia de opiacee si efectul acesteia asupra Virginiei de Vest."Aceasta este treaba mea, asta trebuie sa fac. Cred ca este o intrebare care merita un raspuns. Cred ca este treaba mea sa pun intrebari si sa incerc sa obtin raspunsuri", a mai spus reporterul.Heyman a fost acuzat de intrerupere intentionata a proceselor guvernamentale.