Turcia: Erdogan cere SUA sa revina fara interziere asupra erorii de a furniza arme militiilor kurde din Siria

"Dorinta mea cea mai fierbinte este ca (SUA) sa revina asupra acestei erori fara intarziere", a spus Erdogan, intr-o conferinta de presa la Ankara.Turcia considera YPG o grupare "terorista", dar SUA sustin puternic aceste militii in lupta impotriva gruparii Stat Islamic.Declaratia lui Erdogan vine in conditiile in care un purtator de cuvant al coalitiei internationale care lupta impotriva gruparii Stat islamic a anuntat ca o parte a materialului militar destinat gruparilor kurde este deja in teritoriu si ar putea fi distribuita "foarte rapid".