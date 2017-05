Demiterea lui James Comey din fruntea FBI: Care sunt motivele oficiale si ce se intampla cu ancheta privind legaturile echipei Trump cu Rusia

Democratii il acuza pe presedinte ca vrea sa incetineasca ancheta privind o eventuala legatura intre echipa sa de campanie si Rusia, dar republicanii sustin ca nu exista nicio legatura intre aceasta decizie si Moscova iar totul este legat de modul in care s-a comportat James Comey in dosarul Clinton in 2016.Donald Trump s-a bazat pe o nota de trei pagini a ministrului adjunct al Justitiei, Rod Rosenstein, 52 de ani, confirmat pe acest post de Senat in 25 aprilie. Aceasta nota l-a determinat pe ministrul Justitiei, Jeff Sessions, sa-i recomande lui Trump demiterea lui Comey, propunere acceptata imediat.In scrisoarea datata marti, Rosenstein, un fost procuror federal respectat, enumereaza o serie de presupuse deficiente legate de ancheta privind mailurile lui Hillary Clinton. Fostul director FBI i se reproseaza ca a anuntat, intr-o conferinta de presa, in 5 iulie 2016, inchiderea investigatiilor si recomandarea ca fostul secretar de stat sa nu fie adus in fata justitiei."Nu este rolul directorului sa faca un astfel de anunt", argumenteaza Rosenstein, care reaminteste ca decizia de aducere in fata justitiei apartine procurorilor federali, departamentului Justitiei, pe baza recomandarilor FBI.In fine, lui Comey i se reproseaza ca, in 28 octombrie, cu 11 zile inainte de alegerile prezidentiale, a anuntat redeschiderea dosarului Clinton dupa descoperirea unor noi e-mailuri pe computerul unei colaboratoare si ale sotului acesteia. Acest anunt a fost o adevarata bomba politica, desi noile mailuri nu au adus nimic nou. Comey si-a justificat anuntul prin promisiunea sa de a mentine Congresul informat, in ciuda traditionalei taceri a FBI, in special inaintea unor alegeri.Ratiunile oficiale par in contradictie cu comportamentul lui Donald Trump din perioada campaniei. In octombrie, el a salutat curajul lui Comey. Candidatul republican a atacat rivalul democrat folosind chiar cuvintele sefului FBI, pe care l-a mentinut in functie dupa preluarea puterii.Dar, in 20 martie, Comey a confirmat in fata Congresului ca FBI ancheteaza o posibila coordonare intre membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia, un scenariu calificat imediat drept "fake news" de catre presedinte.Iar fostul sef al FBI l-a contrazis pe miliardar, afirmand ca nu exista nicio dovada ca Barack Obama ar fi cerut interceptarea convorbirilor de la Trump Tower.Potrivit Politico, presedintele cauta de o saptamana un pretext pentru debarcarea sefului FBI, exasperat de faptul ca ancheta privind Rusia ocupa foarte mult spatiu mediatic, in conditiile in care in fiecare saptamana apar noi dezvaluiri si informatii pe surse.Oficial, Casa Alba sustine ca numarul doi al Justitiei a scris aceasta nota la initiativa sa.Ancheta FBI continua. Viitorul director urmeaza sa se pronunte asupra concluziilor investigatorilor si sa formuleze recomandarea de continuare sau nu a cercetarilorOpozitia s-a unit in jurul unei solicitari: numirea unui magistrat independent ("independent counsel") de catre departamentul Justitiei, pentru a conduce ancheta.Un astfel de procuror va fi mai independent decat un procuror federal normal, care se afla in mod direct sub ordinele ministrului. Dar, dupa expirarea unei legi, in 1999, acesti magistrati independenti pot fi demisi, in anumite conditii, de catre executiv.In Congres, comisiile de Informatii ale Senatului si Camerei au pornit propriile lor anchete, in urma cu mai multe luni.Dar mai multi parlamentari, din ambele partide, cer crearea de catre Congres a unei puternice comisii independenta de ancheta, ai carei membri nu mai sunt congresmeni, ci sunt numiti paritar de catre liderii democrati si republicani din Congres. Un apel care nu s-a bucurat de succes pana acum.