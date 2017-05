Igor Dodon la Moscova: Republica Moldova isi va mentine neutralitatea si nu va adera la NATO

"Exista trei-patru lucruri care nu pot constitui subiecte de negocieri: statalitatea noastra, adica mentinerea Republicii Moldova si nu unirea ei cu alte tari; neutralitatea noastra, respingem in mod categoric aderarea la NATO; al treilea moment principial este ortodoxia noastra, adica nu avem nevoie de valorile europene pe care unii incearca in orice chip sa ni le impuna, iar al patrulea este parteneriatul strategic cu prietenii nostri din Rusia", a subliniat Dodon.Potrivit acestuia, majoritatea populatiei Republicii Moldova ar sustine aceste principii, chiar daca societatea ramane dezbinata asupra multor probleme de politica externa. "In prezent incercam sa formam o noua pozitie: nu pro-europeana, nu pro-americana, ci pro-moldoveneasca", a adaugat Dodon.In cadrul aceleiasi intrevederi, presedintele Republicii Moldova a declarat ca spera la noi convorbiri in viitorul apropiat cu liderul separatist transnistrean Vadim Krasnoselski, pentru a discuta despre reglementarea problemei transnistrene. "Am o atitudine foarte constructiva fata de conducerea regiunii (transnistrene), am avut deja doua intrevederi cu liderii ei si sper ca in viitorul apropiat vor avea loc si altele", a spus el.