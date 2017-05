Summit musulman organizat cu ocazia primei vizite a lui Donald Trump in strainatate, in Arabia Saudita, dupa depunerea juramantului / Marele absent  - Iranul

Adeseori acuzat de islamofobie, presedintele american va avea ocazia sa-si precizeze politicile legate de lumea musulmana.In timpul vizitei, Trump se va intalni si cu liderii tarilor arabe din Golf, a precizat recent ministrul saudit al Afacerilor Externe, Adel al-Jubeir.Pe langa sefii de stat din Iordania, Algeria si Niger, Arabia Saudita a invitat la acest summit liderii yemenit Abd Rabbo Mansour Hadi si regele Mohammed al VI-lea al Marocului, afirma agentia oficiala saudita SPA.Liderii Turciei, Pakistanului, Irakului si Tunisiei sunt de asemenea asteptati, dupa cum scrie miercuri cotidianul Arab News.Niciun lider iranian nu figureaza pana in prezent printre invitati, in conditiile in care Riadul si Teheranul nu mai intretin relatii diplomatice din ianuarie 2016, pe fondul rivalitatii dintre cele doua puteri sunita si siita.Arabia Saudita este prima tara pe care presedintele Trump o viziteaza de la investitura sa, in ianuarie."Este un mesaj clar adresat lumii ca SUA si lumea araba si musulmana pot forma un parteneriat", a declarat Jubeir, care a vizitat recent Washingtonul.Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia dupa alegerea lui Trump, dupa ce a avut relatii distante cu Barack Obama, caruia i-a reprosat in principal moderatia fata de Iran.